В Азербайджане не восстанавливается въезд-выезд в 5 городов и 12 районов

БАКУ /Trend/ - С 00:00 часов 18 января 2021 года до 00:00 часов 25 января 2021 года ограничен въезд-выезд на территорию городов Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Абшеронского района, а также в районные центры Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов (за исключением сел и поселков).

Об этом было сказано на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, ообщает в субботу Trend

Сотрудники сфер, чья деятельность разрешена, могут передвигаться после регистрации работодателем информации о них в портале «icaze.e-gov.az» посредством усиленной электронной подписи.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)