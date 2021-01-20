В азербайджанской армии проведен ряд мероприятий в связи с трагедией 20 Января (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ / Trend/ - В связи с 31-й годовщиной трагедии 20 Января в соответствии с планом, утвержденным министром обороны, для личного состава был проведен ряд мероприятий по пропаганде примеров патриотизма, повышению морального и боевого духа, сообщает в среду Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В рамках мероприятий военнослужащие посетили Аллею шехидов, в военных частях, предприятиях и организациях были организованы церемонии поминовения в связи с годовщиной трагедии 20 Января.

Кроме того, в Центре армейской идеологии и культуры им. Ази Асланова , Культурно-идеологическом центре Гянджинского гарнизона были проведены соответствующие мероприятия, а также организовано посещение памятников, возведенных в память жертв трагедии 20 Января.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)