Названо число учащихся и преподавателей в Азербайджане, заразившихся коронавирусом

БАКУ /Trend/ - С сентября прошлого года коронавирусом заразились 14 758 учащихся, а среди преподавательского состава - 7090 человек.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал советник министра образования Азербайджана Рустам Агаев, передает в пятницу Trend.

Он отметил, что среди учащихся начальных классов число заразившихся составило 2246.

"Больше всего инфицированных было зафиксировано среди учащихся X и XI классов", - добавил Агаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)