Завтра в Баку ожидается до 8 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 24 января ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, будет дуть умеренный юго-западный ветер, сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3°C, днем 6-8°C тепла. Атмосферное давление выше нормы – 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В регионах Азербайджана в воскресенье осадки не предвидятся. Местами возможен туман, ожидается западный ветер. Температура воздуха ночью от -1°C до +6°C, днем 7-10°C тепла, в горах ночью 5-10°C мороза, днем 0-5°C тепла. Ночью и утром в горных и предгорных районах есть вероятность образования гололеда на дорогах.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)