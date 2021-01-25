В прошлом году в Азербайджане 10 заключенных были освобождены по болезни - минюст

БАКУ / Trend/ - Благодаря поправке, внесенной в Уголовный кодекс 20 мая 2020 года, возросло внимание к правам человека в исправительных учреждениях.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал начальник инспекции по контролю над исполнением наказаний Министерства юстиции Азербайджана Малик Алекперов, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что в прошлом году в суды были направлены документы по уменьшению срока наказания 1884 заключенных: "91% этих документов был рассмотрен, в результате освобождены 334 заключенных, у 591 заключенного срок наказания был уменьшен. В их чиле 2 иностранца, 12 - женщин, 2 подростка и 269 лиц, совершивших военное преступление. 422 человека были переведены в исправительные учреждения участкового типа, 10 - освобождены по болезни. В прошлом году также в отношении 906 человек, содержащихся в СИЗО, была изменена мера пресечения в виде ареста, и они были освобождены".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)