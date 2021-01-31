В Азербайджане завершился январский призыв на действительную срочную военную службу

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 декабря 2020 года завершился очередной призыв на действительную военную службу, сообщает в воскресенье Trend.

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВС) обеспечила исполнение данного Распоряжения, и в январе успешно завершилось укомплектование Вооруженных сил Азербайджана призывниками.

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу предприняла необходимые шаги с целью организованного проведения призыва на действительную срочную военную службу и минимизации возможных рисков в рамках превентивных и неотложных мер, направленных на защиту здоровья граждан в связи с предотвращением распространения в стране коронавирусной инфекции (COVID-19). Призывники, строго соблюдая правила особого карантинного режима, все поручения и рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров и соответствующие инструкции Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), были направлены на места для прохождения действительной срочной военной службы.

В соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева с 1 по 30 января 2021 года были отправлены на срочную действительную военную службу граждане Азербайджанской Республики 2003 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1986-2002 годов рождения в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.