Замминистра о восстановительных работах в уничтоженных армянами заповедниках и национальных парках Азербайджана(Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Для ускорения ликвидации ущерба, нанесенного армянами лесному массиву на освобожденных территориях Азербайджана, будут посажены деревья, засеяны семена и приняты другие меры, однако это невозможно будет сделать в заповедниках и национальных парках.

Об этом в понедельник сказал Trend заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

По его словам, посадка деревьев на территории заповедника или национального парка не соответствует концепции. Поэтому на этих природных участках предпочтение будет отдано естественному восстановлению.

"В лесах будут проводиться восстановительные работы – посадка деревьев, посев семян, и с этим никаких проблем нет. Но использование подобных методов в заповедниках и национальных парках не соответствует их охранному статусу. Поэтому работы в заповедниках и национальных парках должны проводиться в соответствии с их статусом, а именно, в виде поддержки естественного восстановления – путем ограждения территорий с целью ограничения антропогенного воздействия", – уточнил Керимов.

Он отметил, что естественное восстановление в заповедниках и национальных парках – процесс длительный. Реставрационные работы здесь займут десятки лет.

Замминистра подчеркнув, что вырубив деревья в заповедниках на оккупированных территориях, армяне сеяли зерновые, хотя в таких местах не может быть никакой хозяйственной деятельности.

"Армяне нанесли нашему природному генофонду такой ущерб, что ликвидировать его будет очень сложно. На этих территориях опять будут созданы лесополосы, но проблема в том, что для формирования 100-летнего дубового леса потребуется 100 лет", – добавил Керимов.

Он напомнил, что в высокогорных лесах Азербайджана преобладают дуб, бук, ясень, а в лесах Нижнего Тугая – тополь, ива, фисташка, гранат, мастиковое дерево и другие породы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)