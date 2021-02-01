БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняются штрафы за автохулиганство.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в вынесеной на обсуждение на сегодняшнем заседании весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) поправке в статью 511 Кодекса об административных проступках Азербайджана.

Согласно поправке, за совершение автохулиганства право на вождение транспортного средства ограничивается на 1 год и предусматривается штраф в размере от 500 до 700 манатов, либо право на вождение транспортного средства ограничивается на один год и, в зависимости от случаев и с учетом личности правонарушителя, совершившего нарушение, применяется административный арест сроком от 15 дней до одного месяца.

По действующему законодательству, право на вождение транспортного средства ограничивается на два года, предусмотрен штраф в размере от 700 до 1000 манатов, либо право на вождение транспортного средства ограничивается на два года и, в зависимости от случаев и с учетом личности правонарушителя, совершившего нарушение, применяется административный арест сроком от одного до двух месяцев.

Поправка была принята в первом чтении после голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)