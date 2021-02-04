В Азербайджане планируется оптимизация медучреждений
БАКУ /Trend/ - В этом году в связи с продолжением процесса внедрения по стране обязательного медицинского страхования планируется оптимизация медучреждений.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции по итогам 2020 года сказал председатель правления Госагентства по обязательному медстрахованию (ОМС) Азербайджана Заур Алиев, сообщает в четверг Trend.
По его словам, регулярно готовятся предложения по обновлению пакета услуг, который представляется надлежащим структурам.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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