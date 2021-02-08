В каком случае в Азербайджане могут разрешить проводить свадьбы

Общество 8 февраля 2021 15:00 (UTC+04:00)
В каком случае в Азербайджане могут разрешить проводить свадьбы

БАКУ /Trend/ - Последовательные шаги против коронавируса, предпринимаемые в Азербайджане, дают положительные результаты, и уже удалось добиться значительного снижения в числе инфицированных. Учитывая это, Оперативный штаб решил постепенно смягчить строгий карантинный режим в стране, разрешив возобновление деятельности во многих областях в соответствии с правилами карантина.

Однако все еще в силе запреты на проведение ряда массовых мероприятий. Одним из таких мероприятий, с нетерпением ожидаемых населением, являются свадьбы. Начало вакцинации против вируса в стране повысило вероятность того, что проведение свадебных торжеств будет разрешено.

Этот вопрос в понедельник прокомментировала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова. Она высоко оценила успехи, достигнутые в сфере борьбы с коронавирусом, отметив, что с первого дня распространения заболевания в нашей стране были приняты систематические меры, в результате чего Азербайджан стал одной из стран, осуществляющих крайне эффективную борьбу с вирусом.

Депутат подчеркнула, что вакцинация, которая уже началась в Азербайджане, значительно повысит эффективность борьбы с вирусом.

"Что касается проведения свадеб, думаю, что после вакцинации определенной части населения можно будет принять решение и об этом. Сегодня уже стартовала вакцинация людей старше 65 лет. Как известно, в нашей стране существует стратегия вакцинации, и в первую очередь вакцинируются люди из группы риска. Думаю, что с учетом как эпидемиологической ситуации в стране, так и вакцинации лиц из группы риска свадебные торжества могут быть разрешены через какое-то время.

Разумеется, свадьбы тоже важны, ведь институт семьи – это одна из основ общества. Из-за коронавируса количество браков в Азербайджане, как и во всем мире, значительно сократилось, что негативно скажется на демографической ситуации. С этой точки зрения целесообразно было бы разрешить проведение свадеб в рамках определенных правил, включая количество участников, социальную дистанцию ​​и другие правила.

Но и здесь на людей ложится большая ответственность. Нужно быть внимательнее при проведении свадебных торжеств, строже соблюдать правила. Потому что свадьбы – это наша национальная традиция, где принимают участие близкие родственники и друзья, и в связи с этим проходит много встреч и бесед. Но в период пандемии важно не допускать такие случаи.

В целом, чтобы полностью избавиться от этого вируса, нужно проявить немного терпения и неукоснительно соблюдать правила", – добавила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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