Дивизион реактивной артиллерии армии Азербайджана, уничтоживший большое количество живой силы и техники противника - репортаж Trend TV

БАКУ /Trend/ - В ходе 44-дневной Отечественной войны дивизион реактивной артиллерии ВС Азербайджана выполнил поставленные высшим командованием боевые задачи по освобождению Агдамского и Ходжавендского районов.

Об этом во вторник сказал Trend TV командир дивизиона, майор Ровшан Агаев. По его словам, в ходе боевых действий, предотвратив контрнаступление противника, дивизион уничтожил большое количество живой силы, огнестрельного оружия и боевой техники, а также автомобильные колонны, пункты управления и артиллерийские батареи противника.

"Успешное проведение операций во время 44-дневной Отечественной войны обусловило нашу победу. После завершения боевых действий в соответствии с утвержденным планом продолжаются занятия по повышению знаний и навыков личного состава дивизиона", - добавил майор Агаев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)