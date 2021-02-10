Авторынок в Азербайджане активизируется
БАКУ /Trend/ - Ослабление карантинного режима, начало нового года оказывают положительное влияние на ситуацию на авторынке.
Об этом сказал Trend в среду эксперт в сфере имущественных вопросов Рамиль Османлы.
По его словам, рынок активизируется и наблюдается рост покупательной способности: "Также в этом, как и ежегодно, играет свою роль сезонный фактор. Кроме того, ограничения в работе общественного транспорта во время пандемии тоже частично повысили интерес к автомобилям. Все это приводит к положительной динамике на авторынке. В настоящее время сложно сказать что-либо о ценах, но рост активности на рынке определенным образом отразится на стоимости автомобилей".
(Автор: Эльчин Мехтиев)
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