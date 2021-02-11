Генпрокуратура опровергла информацию о Центральной больнице Масаллинского района

БАКУ /Trend/ - В ряде СМИ распространена информация о том, что якобы из-за ограничения возможности медицинского обследования в Центральной больнице Масаллинского района в связи со следствием уголовного дела, проводимого Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана, о незаконных действиях главврача вышеуказанного медучреждении для жителей района, которые хотели пройти повторное обследование по установлению инвалидности, возникли серьезные трудности, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Генпрокуратуру.

Распространение подобной, не соответствующей действительности информации вводит общество в заблуждение и полностью опровергается генпрокуратурой.

Как сообщалось ранее, были проведены неотложные оперативно-розыскные мероприятия на основании обращений граждан о том, что работавший главврачом Масаллинской центральной больницы Джалил Орудж оглу Назаров, являвшийся также председателем врачебно-консультационной комиссии, брал взятки у граждан за предоставление групп инвалидности.

По факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией было возбуждено уголовное дело, на основании собранных доказательств Джалил Назаров 23 января 2021 г. был привлечен в качестве обвиняемого лица по ст. 311.3.2 (повторное получение взятки) УК Азербайджана, и решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствие по делу продолжается, следственные действия, проводимые по делу сотрудниками прокуратуры, не мешают работе больницы и исключают вмешательство кого-либо в вышеуказанные процедуры медицинского обследования.

Меры по восстановлению прав граждан по уголовному делу продолжаются, общественность будет проинформирована о результатах следствия.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)