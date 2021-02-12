В Азербайджане для замещения должностей директоров школ зарегистрировались более 900 кандидатов

БАКУ /Trend/ - В рамках конкурса по приему на работу директоров школ, стартовавшего 10 февраля, регистрацию прошли более 900 кандидатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана.

Всего обратились свыше 4 200 кандидатов.

Желающие участвовать в конкурсе, могут до 23:59 часов 13 февраля зарегистрироваться на miq.edu.az/direktorlar

19 февраля будет проведен первый электронный тестовый экзамен.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)