TƏBİB о признаках положительной реакции организма на вакцину от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Возможные после вакцинации от коронавируса головная боль, мышечные боли, озноб ожидаемы и указывают на положительную реакцию организма на вакцину.

Об этом Trend передает во вторник со ссылкой на информацию, распространенную TƏBİB.

В сообщении говорится, что вакцину не рекомендуется вводить лишь людям, имеющим высокую чувствительность к вакцинному элементу, а также при наличии высокой температуры тела на момент вакцинации или на стадии обострения хронического заболевания.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)