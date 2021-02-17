Госагентство автодорог Азербайджана предупреждает водителей в связи с ухудшением погоды

БАКУ /Trend/ - Госагентство автомобильных дорог (ГААДА) обратилось к водителям в связи с ухудшением погоды на территории Азербайджана.

Из-за резкого ухудшения погодных условий могут заледенеть автомобильные дороги горных и предгорных районов, сказал в среду Trend глава пресс-службы агентства Анар Наджафли.

"Просим водителей, которые пользуются этими дорогами, принять это во внимание. Неопытным водителям и владельцам неподготовленных к зиме автомобилей с этой ночи следует избегать подобные дороги и передвигаться по автотрассам, проходящим по территории низменных районов страны", – отметил Наджафли.

По его словам, в данный момент на дорогах проблем нет: "Движение на всех дорогах нормальное, проблем нет, но они могут возникнуть вечером, когда погода начнет меняться. Поэтому все машины, механизмы и спецтехника приведены в готовность, на обочинах дорог собран достаточный запас соли и песка. Еще раз убедительно просим водителей с этой ночи не пользоваться личным автотранспортом на горных и предгорных территориях, в противном случае они могут попасть в сложную ситуацию во время движения".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)