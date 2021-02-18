Историческое здание бани в Масаллы будет восстановлено

БАКУ /Trend/ - Вопрос, связанный с восстановлением исторического здания бани в Масаллинском районе, находится на повестке дня, сообщили в четверг Trend в Госслужбе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

Было отмечено, что восстановление здания, относящегося к 19 веку, включено в инвестиционный план: "Госслужба неоднократно принимала меры в связи с тем, чтобы территория памятника не загрязнялась бытовыми отходами, сотрудники проводили там уборку. Аналогичная работа проводится там в настоящее время совместно с местными исполнительными органами".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)