Историческое здание бани в Масаллы будет восстановлено
БАКУ /Trend/ - Вопрос, связанный с восстановлением исторического здания бани в Масаллинском районе, находится на повестке дня, сообщили в четверг Trend в Госслужбе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.
Было отмечено, что восстановление здания, относящегося к 19 веку, включено в инвестиционный план: "Госслужба неоднократно принимала меры в связи с тем, чтобы территория памятника не загрязнялась бытовыми отходами, сотрудники проводили там уборку. Аналогичная работа проводится там в настоящее время совместно с местными исполнительными органами".
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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