В НАНА никто не будет сокращен - вице-президент академии наук Азербайджана о реформах

БАКУ /Trend/ - В рамках структурных реформ в некоторых институтах Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) увольнение работников не предусматривается.

Об этом в четверг сказал Trend вице-президент НАНА, депутат Милли Меджлиса (парламент), академик Иса Габиббейли.

По его словам, сотрудники кафедр в Институте истории, которые предлагается сократить, продолжат свою научную деятельность в соответствии со своими специальностями и направлениями исследований на кафедрах, предусмотренных в предлагаемой новой модели.

"Никто не будет сокращен. Если есть лишние структуры, будут сокращены они. О сокращении научных работников не может быть и речи", - сказал Иса Габиббейли.

Академик отметил, что схожие реформы проводятся и в других институтах НАНА.

"Соответствующие внутренние структурные реформы осуществляются в Институте физики, Институте радиационных проблем, Институте систем управления.

Это не означает сокращения работников. Эти реформы направлены на управление наукой более современными методами", - уточнил Иса Габиббейли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)