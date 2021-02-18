В Азербайджане 155 человек выздоровели от COVID-19, выявлено 145 новых случаев заражения
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 145 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 155 заболевших, скончались три человека, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 232 636 случаев заражения COVID-19, из этого числа 227 271 человек вылечился, 3 190 – скончались. Продолжается лечение 2 175 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 216 тестов, в целом за все время пандемии – 2 528 610 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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