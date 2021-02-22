Агентство автомобильных дорог о работах по устранению пробок в Баку

БАКУ /Trend/ - Для регулирования стремительно возрастающего интенсивного движения транспортных средств с северного и северо-западного направлений к центру Баку и частичного решения проблемы пробок в этом и обратом направлении на участке дороги Баку-Сумгайыт работы по расширению от тоннеля "20 Января" до Масазырского моста завершатся в июне текущего года.

Об этом на брифинге, посвященном работе, выполненной в 2020 году и предстоящим задачам, сказал председатель правления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов, сообщает в понедельник Trend .

По его словам, самая основная работа - это реконструкция существующего тоннеля на Хырдаланском круге, создание тоннеля из 8 проезжих полос - по 4 в каждом направлении, и дорожного узла, состоящего из четырехполосных вспомогательных дорог.

Мамедов также добавил, что демонтаж железнодорожного моста после новопостроенных тоннелей, опоры которого попадали на проезжую часть дороги, и строительство нового однопролетного железного моста устранило заторы на этой территории.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)