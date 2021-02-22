Продолжается обеспечение высокотехнологичными протезами ветеранов Отечественной войны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения продолжает работу по обеспечению высокотехнологичными протезами ветеранов Отечественной войны Азербайджана.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, Алиев Васиф Шакир оглу потерял ногу в боях за освобождение Физули. После обследования в Протезно-ортопедическом производственно-реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве, а также этапа подготовки к протезированию, Васиф Алиев был обеспечен высокотехнологичным протезом.

Эти современные средства реабилитации позволяют свободно передвигаться без посторонней помощи.

https://www.youtube.com/watch?v=-0WYhRYjMvc&feature=youtu.be&ab_channel=Az%C9%99rbaycanRespublikas%C4%B1n%C4%B1n%C6%8Fm%C9%99kv%C9%99%C6%8FhalininSosialM%C3%BCdafi%C9%99siNazirliyi

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)