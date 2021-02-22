В Агсу вакцинированы около 2600 человек
БАКУ /Trend/ - В Агсуинском районе Азербайджана продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции.
Как сообщили в понедельник Trend в Агсуинской центральной районной больнице, процесс является добровольным.
"Вакцинация медработников завершилась. В настоящее время вакцинируются лица старше 50 лет. На сегодня вакцинированы около 2600 человек, также рассматриваются обращения других людей. После обследования состояния здоровья обращающихся, в случае отсутствия противопоказаний, граждане вакцинируются в соответствующем порядке", -сказали в больнице.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
Лента новостей
В Азербайджане готовятся стратегические планы реализации "умных" проектов на освобожденных территориях
Назначен начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры Азербайджана
Ведется подготовительная работа в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида - репортаж Trend TV
Каждый случай подрыва на мине на освобожденных территориях Азербайджана является очередным преступлением Армении - депутат
Узбекская компания предоставила ИТ-оборудование крупнейшей проектно-изыскательской организации Центральной Азии
«Лаборатория Касперского»: взрывной рост курса криптовалюты замедлил общемировой рынок DDoS-атак в конце 2020 года
На балансе госагентства автодорог Азербайджана на освобожденных территориях находятся более 2,6 тыс. км дорог