В Агсу вакцинированы около 2600 человек

БАКУ /Trend/ - В Агсуинском районе Азербайджана продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции.

Как сообщили в понедельник Trend в Агсуинской центральной районной больнице, процесс является добровольным.

"Вакцинация медработников завершилась. В настоящее время вакцинируются лица старше 50 лет. На сегодня вакцинированы около 2600 человек, также рассматриваются обращения других людей. После обследования состояния здоровья обращающихся, в случае отсутствия противопоказаний, граждане вакцинируются в соответствующем порядке", -сказали в больнице.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)