Дорога на Агсуинском перевале закрыта

БАКУ /Trend/ - В связи с непогодой затруднено автодвижение на Агсуинском перевале, сообщает в среду Trend.

В результате начавшегося с ночи снегопада на дороге образовался гололед, поэтому движение на Агсуинском перевале (автодорога Баку-Шамахы-Евлах) полностью остановлено.

Сейчас автодвижение из Шамахинского района перенаправлено на дорогу Муганлы-Исмаиллы

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)