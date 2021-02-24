Дорога на Агсуинском перевале закрыта
БАКУ /Trend/ - В связи с непогодой затруднено автодвижение на Агсуинском перевале, сообщает в среду Trend.
В результате начавшегося с ночи снегопада на дороге образовался гололед, поэтому движение на Агсуинском перевале (автодорога Баку-Шамахы-Евлах) полностью остановлено.
Сейчас автодвижение из Шамахинского района перенаправлено на дорогу Муганлы-Исмаиллы
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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