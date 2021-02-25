В Азербайджане будут проведены работы по измерению снежного покрова

БАКУ /Trend/ - В высокогорных территориях Большого и Малого Кавказа начнутся работы по измерению снежного покрова, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

С первых чисел марта специалисты Национальной гидрометеорологической службы начнут проводить эти работы для установления запасов снега и воды, оценки водных ресурсов.

"Экспедиция из 4 групп начнут работать по 25 маршрутам. При измерении определяется высота, плотность, вес и водность снега», – сказал директор Гидрологического центра службы Асиф Вердиев.

По его словам, работы будут проведены на прилегающих территориях рек Большого Кавказа, Балакенского, Загатальского, Гахского, Шекинского, Огузского, Габалинского, Губинского, Гусарского районов, а также рек Малого Кавказа, протекающих по территориям Гедабейского, Дашкесанского, Гейгельского районов, и в бассейнах рек Тертерчай, Хякяричай Лачинского района.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)