Завтра в Азербайджане будет до 13 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, прогнозируется умеренный юго-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

На Абшеронском полуострове ночью ожидаются 0-3, днем - 6-8, в Баку ночью 1-3, днем - 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 768 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, местами туман, ветер западный.

Ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью - 5-8, на высокогорных территориях - 10-12 градусов мороза, днем - 0-5 градусов мороза.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)