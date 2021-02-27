Расчистка бакинских дорог от снега велась по графику - ИВ

БАКУ /Trend/ - В Баку пять тысяч улиц, и расстояние из одного конца города в другой составляет 138 км.

Об этом в субботу сказал Trend глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, комментируя вопрос расчистки столицы от снега.

"Пять тысяч улиц невозможно расчистить от снега за раз, будь то Баку или Париж. Этот процесс осуществлялся по графику, поэтому через сутки в Баку были расчищены все дороги и тротуары", - сказал он.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)