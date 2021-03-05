В Азербайджане упрощаются модель и содержание материалов выпускного экзамена для 9-х классов

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) представил в Кабмин предложения по упрощению организации и содержания материалов для выпускных экзаменов по уровню общего среднего образования (9 лет), сообщает в пятницу Trend.

В связи с изменениями, выпускной экзамен в 9-х классах будет проведен в один тур, программа экзамена и модель нового экзамена опубликованы в спецпуске журнала "Абитуриент" от декабря 2020 года. В программе за основу взяты материалы, пройденные, начиная с пятого класса по первое полугодие девятого класса.

Решением Кабмина от 4 марта 2021 года утверждено, что выпускной экзамен по уровню общего среднего образования будет проведен в один тур. На экзамене учащимся будет задано 30 заданий по предмету языка преподавания, 30 - по иностранному языку и 25 - по математике, всего 85 заданий.

Напомним, что специалисты ГЭЦ и минобразования упростили форму заданий. В экзамене не будут использованы задания открытого типа, требующие письменного ответа.

В ближайшее время ГЭЦ проведет пробный экзамен на портале otk.az в соответствии с новой моделью экзамена.

(Текст: Кямаля Сеидова)