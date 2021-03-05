Страны ОЧЭС обсудили влияние пандемии на туризм

БАКУ /Trend/ - Рабочая группа Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) провела онлайн-встречу, посвященную борьбе с COVID-19 в сфере туризма.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном агентстве по туризму Азербайджана, во встрече приняли участие генеральный секретарь Постоянного международного секретариата ОЧЭС Майкл Кристидес, заместитель директора Европейского департамента Всемирной туристической организации (ВТО) Петер Янек, а также около 30 представителей из Турции, России, Украины, Грузии, Албании, Греции, Северной Македонии, Сербии, Молдовы, Румынии и других стран-членов организации.

Были обсуждены меры, принятые государствами-членами против COVID-19, проделанная работа по восстановлению туристического сектора, а также меры, запланированные в этой области. По итогам обсуждений был принят проект декларации.

Также участники мероприятия согласовали отправку в секретариат ОЧЭС основных новостей в связи с индустрией туризма как в период пандемии COVİD-19, так и в постпандемический период.

Эти сведения будут размещены на онлайн платформе (http://www.bsec-covidinfo.org), созданной ОЧЭС в целях доведения до мировой общественности условий посещения стран-членов организации в период пандемии, а также новшеств в индустрии туризма.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)