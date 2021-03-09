ОО "Помощь инвалидам Отечественной войны" встретилось с матерями шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю 8 Марта – Международного женского дня в целях оказания моральной поддержки семьям шехидов, сложивших головы в борьбе за освобождение земель Азербайджана, и инвалидам войны правлением Общественного объединения "Помощь инвалидам Отечественной войны" было проведено мероприятие, сообщает во вторник Trend.

На мероприятии выступили активисты правления организации, депутаты, представители НПО и общественности, матери шехидов и члены их семей. Были отмечены внимание и забота, оказываемые семьям шехидов и ветеранам Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.

Было сказано, что целенаправленная и успешная деятельность ОО "Помощь инвалидам Отечественной войны" в связи с семьями шехидов и ветеранами в прошлом году – это общественная поддержка политики, проводимой главой государства в этом направлении.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)