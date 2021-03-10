Из программы приемного экзамена в вузы исключены сложные темы - ГЭЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Из программы приемного экзамена в вузы на 2021-2022 учебный год исключены сложные темы.

Об этом сказал пресс-секретарь Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Ханлар Ханларзаде, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что с программой приемного экзамена уже можно ознакомиться в выпуске №1 журнала "Абитуриент".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)