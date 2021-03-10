В Азербайджане 13 школ перешли на дистанционное обучение
БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана обнародовало последнюю ситуацию по COVİD-19 в школах, сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.
С 1 февраля частично продолжается очное обучение в общеобразовательных школах страны. В период с 22 февраля по 10 марта оно организовано в 4 416 школах и 89 223 классах.
В указанный период на дистанционное обучение перешли 302 класса (0,34 процента от общего числа классов) и 13 школ (0,29 процента от общего числа школ).
В бакинских школах №82 и №106, которые ранее были переведены на дистанционное обучение, сегодня ученики получают образование в очной форме.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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