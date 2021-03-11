В Азербайджане от коронавируса вакцинированы более 436 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня в Азербайджане от коронавируса вакцинированы 436 849 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

10 марта вакцинировались 11 447 человек.

Напомним, что вакцинация от коронавируса в стране началась 18 января.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)