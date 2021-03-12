БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлены предложения по эффективному использованию вулканической грязи.

Как сообщает Trend, одно из предложений связано с применением лечебных свойств вулканической грязи. Поскольку различные виды вулканической грязи имеют разный химический и органический состав и не каждый вид используется в лечебных целях, необходимо провести анализ этих грязей, определив какие из них подходят для лечения заболеваний.

Согласно предложениям, лечение вулканическими грязями может быть организовано в санаториях Абшерона. В настоящее время вулканическая грязь частично используется в санатории «Ласточка», который находится в подчинении акционерного общества "Курорт". Наличие материально-технической базы для комплексного применения вулканических грязей в санаториях Абшерона создает условия для использования этих возможностей.

Отмечается, что на Абшероне может быть построен специализированный санаторий на основе вулканической грязи. Учреждение предлагается организовать на базе грязевого вулкана Дашгиль, обладающего превосходными лечебными свойствами. Предполагается, что строительство санаториев, предоставляющих комплексные лечебные услуги с использованием грязей Зыха и Масазыр, будет экономически выгодным.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Надир Насиров)