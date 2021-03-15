Депутат Арзу Нагиев перед праздником Новруз оказал продовольственную помощь избирателям (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана от 104-го Гедабек-Товузского избирательного округа Арзу Нагиев продолжает оказывать помощь избирателям.
Как сообщает в понедельник Trend, в канун праздника Новруз депутат оказал продовольственную помощь 31 семье.
В основном это семьи ветеранов Отечественной войны Азербайджана и малоимущие семьи.
Предусмотрено оказание продовольственной помощи еще 30 семьям, материальной помощи - 60 семьям.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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