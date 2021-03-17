В Азербайджане от коронавируса вакцинированы почти 463 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - 16 марта в Азербайджане от коронавирусной инфекции (COVID-19) были вакцинированы 11 295 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

В целом же по стране вакцинированы 462 951 человек.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)