Завтра в Баку сохранится ветреная погода

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 24 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако к ночи местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится на временами усиливающийся северо-западный, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Максимальная температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 6-8, днем 15-20, в некоторых местах – до 22 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление опустится с 752 до 745 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

В регионах Азербайджана временами пройдут дожди, в некоторых местах интенсивного характера, ожидаются грозы, на горных территориях есть вероятность выпадения снега. Местами будет туман, западный ветер кое-где будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 0 до 3 градусов мороза.

На Абшеронском полуострове 24 марта ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)