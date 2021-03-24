В Азербайджане выявлено 1 185 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 478 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 185 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 478 заболевших, скончались 20 человек, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 249 492 случая заражения COVID-19, из этого числа 233 834 человека вылечились, 3 404 – скончались. Продолжается лечение 12 254 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведен 8 121 тест, в целом за все время пандемии – 2 799 101.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)