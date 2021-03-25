Завтра в Азербайджане будет до 17 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в четвергTrend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Утром местами ожидается слабый туман, к ночи возможен дождь. Северный ветер днем сменится на юго-восточный.

На Абшеронском полуострове ночью - 5-8, днем - 9-11 градусов тепла, в Баку ночью - 6-8, днем - 9-11 градусов тепла.

Относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана днем преимущественно без осадков, ночью и вечером местами ожидаются дожди, местами ливни, в горных районах - снег. Ветер умеренный восточный.

Ночью - 4-7, днем - 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5, в высокогорье 0-5 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)