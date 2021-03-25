В Азербайджане выявлены еще 1429 случаев заражения коронавирусом, 548 человек вылечились
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 1 429 случаев заражения коронавирусом, 548 человек вылечились, 17 скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлены 250 921 факт заражения коронавирусной инфекцией, 234 382 человека вылечились, 3 421 - скончались, число активных больных - 13118.
До настоящего времени в Азербайджане были проведены 2 807 861 тест на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведены 8760 тестов.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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