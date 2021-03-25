В Азербайджане выявлены еще 1429 случаев заражения коронавирусом, 548 человек вылечились

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 1 429 случаев заражения коронавирусом, 548 человек вылечились, 17 скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлены 250 921 факт заражения коронавирусной инфекцией, 234 382 человека вылечились, 3 421 - скончались, число активных больных - 13118.