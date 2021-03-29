В Агсуинском районе вторую дозу вакцины от COVID-19 получили 2 300 человек

БАКУ /Trend/ - В регионах Азербайджана продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции.

Об этом в понедельник сообщил Trend директор Центральной больницы Агсуинского района Али Гусейнов.

По его словам, в целом по району вакцинированы 2 813 человек, из них 2 300 уже получили вторую дозу вакцины.

"До сих пор случаев осложнений после вакцинации зафиксировано не было. Это касается лиц, получивших как первую, так и вторую дозу препарата. Вакцинация продолжается", - добавил Гусейнов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)