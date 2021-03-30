Минмолодежи Азербайджана опубликовало список спортсменов, ставших шехидами во время Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - Министерство молодежи и спорта Азербайджана опубликовало список сотрудников ведомства и спортсменов, добровольно отправившихся на фронт, а также погибших во время Отечественной войны.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства, в целом из вышеуказанной группы лиц на фронт отправились 988 человек.

Из них 320 стали шехидами во время боевых действий.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)