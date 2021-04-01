Баку и Абшерон накрыла пыльная мгла
БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшероне с утра первого апреля наблюдается пыльная мгла, которую несут в Азербайджан поступающие с юго-востока воздушные массы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Как показывают спутниковые снимки, происходит трансграничный перенос частиц пыли из регионов других стран.
По данным автоматической мониторинговой станции, количество пыли в бакинском воздухе превышает норму в 3,8 раза.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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