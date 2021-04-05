В Азербайджане 15-16 апреля пройдут выпускные экзамены для 11-х классов школ

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет 15-16 апреля выпускные экзамены для 11-х классов школ, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Так, 15 апреля состоятся выпускные экзамены на базе 11-летнего образования для учащихся школ в Кяпязском районе Гянджи, Агдамском, Гаджигабульском, Исмаиллинском, Гахском, Газахском, Сиязаньском, Тертерском, Хызынском районах страны, городах Лянкяран и Ширван.

16 апреля экзамены состоятся в школах в Бинагадинском, Низаминском, Сабаильском, Сураханском районах города Баку, Низаминском районе города Гянджа, Агджабединском, Агстафинском, Астаринском, Огузском, Шамахинском, Саатлинском районах страны и в городе Сумгайыт.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)