В Азербайджане предлагается привлекать к ответственности за неуплату взносов на ОМС
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лица, не уплачивающие взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС), будут привлекаться к ответственности
Как сообщает в среду Trend, это предусматривают поправки в Уголовный кодекс, которые будут рассмотрены парламентом.
Изменения предусматривают за неуплату взносов на ОМС штраф от двух- до трехкратного размера нанесенного ущерба, исправительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до трех лет с возможным запретом занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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