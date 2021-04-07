В Азербайджане предлагается привлекать к ответственности за неуплату взносов на ОМС

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лица, не уплачивающие взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС), будут привлекаться к ответственности

Как сообщает в среду Trend, это предусматривают поправки в Уголовный кодекс, которые будут рассмотрены парламентом.

Изменения предусматривают за неуплату взносов на ОМС штраф от двух- до трехкратного размера нанесенного ущерба, исправительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до трех лет с возможным запретом занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)