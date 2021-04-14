Азербайджан намерен восстановить популяцию джейранов на освобожденных территориях - минэкологии

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана продолжит принимать меры по восстановлению популяции некоторых видов животных на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом сказал в среду Trend заместитель начальника Службы охраны биоразнообразия при ведомстве Фирудин Алиев.

По его словам, в настоящее время работы в этом направлении продолжаются.

"Мы уже выпустили джейранов из Ширванского национального парка на равнину Аджинохур, так что подобный опыт у нас есть. Теперь хотим выпустить их на освобожденные территории. Естественно, для этого должны быть приняты меры безопасности. После разминирования земель эти меры будут расширены", - сказал Алиев.

. (Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)