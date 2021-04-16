БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается процесс предоставления статуса члена семьи шехида и выдачи соответствующего удостоверения.

Об этом сказал председатель правления Агентства социальных услуг Азербайджана Вугар Бехбудов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, до сегодняшнего дня такие удостоверения вручены членам 2 342 семей шехидов.

"Сотрудники агентства вручают удостоверения на дому. До настоящего времени их получили 4 294 члена семей шехидов", - сказал Бехбудов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)