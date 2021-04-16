В бакинском поселке Ходжасан посажено 500 деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня при организации Общественного объединения IDEA и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана с участием волонтеров в бакинском поселке Ходжасан было посажено 500 деревьев, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на IDEA.

Отметим, что в Азербайджане успешно продолжаются массовые акции по посадке деревьев в рамках «Зеленого марафона», инициированного вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, учредителем и руководителем Общественного объединения IDEA Лейлой Алиевой.

Основная цель проекта, организованного Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов, заключается в увеличении «зеленых» зон, популяризации посадки деревьев и внесении вклада в охрану окружающей среды, включая увеличение биоразнообразия флоры нашей страны и повышение осведомленности о защите зеленых насаждений.

Общественное объединение IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов продолжает масштабную деятельность по посадке деревьев во всех регионах страны, уделяя особое внимание увеличению зон озеленения, которые играют неоценимую роль в улучшении общей экологической ситуации и минимизации вредных воздействий, связанных с изменением климата.

Поставив цель посадить около одного миллиона деревьев по всей стране за весенне-осенний сезон, партнеры проекта призывают всех поддержать эту полезную инициативу и объединиться во имя «зеленого» будущего нашей природы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)