В Азербайджане выявлено 2 075 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 480 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 075 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 2 480 человек, скончались - 32, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 305 933 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 269 965 человек вылечились, 4 235 - скончались, число активных больных составило 31 733.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 12 679 тестов, а в целом за все время пандемии – 3 141 335.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)