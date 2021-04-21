В Азербайджане выявлено 2 075 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 480 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 075 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 2 480 человек, скончались - 32, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 305 933 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 269 965 человек вылечились, 4 235 - скончались, число активных больных составило 31 733.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 12 679 тестов, а в целом за все время пандемии – 3 141 335.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
На западе Туркменистана заготовлено сотни миллионов кубометров газа для поддержания пластового давления в нефтяных скважинах
В Азербайджане ветеранов войны с ампутированными верхними конечностями обеспечат высокотехнологичными протезами (ФОТО)
Еще 40 семьям шехидов и инвалидов Карабахской войны предоставлены квартиры в бакинском поселке (ФОТО)
На Мубарекском газоперерабатывающем заводе полностью отремонтирована установка по очистке газа от соединений серы
Старинный тар 1744 года и великое искусство - исследовательская деятельность Международного центра мугама
Вместо выполнения пунктов трехстороннего заявления Армения пытается обмануть мировое сообщество - МИД Азербайджана