БАКУ /Trend/ - В некоторых частях Баку содержание пыли в воздухе превышает норму.

Как сообщает в среду Trend, это было установлено во время проведенных сотрудниками Национальной службы гидрометеорологии 21 апреля мониторингов в различных районах Баку для контроля качества атмосферного воздуха.

По словам сотрудницы службы Гюльнары Аббасовой, в ходе мониторинга было установлено, что содержание пыли в воздухе в парке Нариманова в 1,3 раза превышает норму, на проспекте Гейдара Алиева – в 1,1 раза, около станции метро «Короглу» – в 1,4 раза, на проспекте 8 ноября – в 1,4 раза, в Хатаинском районе – в 1,5 раза.

«Согласно информации, полученной с автоматических станций, в городе Баку, на проспектах Гейдара Алиева, Бабека, Гара Гараева, в районе Баиловского склона, и в городе Сумгайыте концентрация оксидов азота, серы и угарного газа в воздухе была в пределах нормы», – уточнила Аббасова.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)