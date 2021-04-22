Бакинская высшая школа нефти стала победителем регионального конкурса Petrobowl

БАКУ /Trend/ - Команда “SPE BHOS” Бакинской высшей школы нефти (БВШН) стала победителем регионального тура международного конкурса Petrobowl, организованного Международным обществом инженеров-нефтяников (SPE).

Как сообщили Trend в БВШН, конкурс охватывал регионы Каспия и России. Всего в соревновании приняли участие 22 команды.

Наряду с командой Бакинской высшей школой нефти в региональном конкурсе приняли участие команды Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности и Университета Хазар.

В состав команды “SPE BHOS”, которая заняла первое место, входили студенты кафедры «Нефтегазовая инженерия» Бакинской высшей школы нефти: Тогрул Тахиров, Кянан Мамедов, Рахима Аббасова, Эльнур Аскеров и Халид Оруджев.

Команда БВШН прошла в финал конкурса Petrobowl, который состоится в этом году в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) в рамках Ежегодной технической конференции и выставки SPE.

Отметим, что международный конкурс PetroBowl является одной из программ, реализуемых SPE International - Международным обществом инженеров-нефтяников с целью развития студентов. Студенты участвуют в этом соревновании в командном формате. Конкурс состоит из нескольких этапов, на каждом из которых команды-участницы отвечают на вопросы технического и нетехнического характера. Конкурс PetroBowl, который проводится с 2002 года, отличается своей масштабностью и популярностью. В 2015 году PetroBowl был проведен в шести регионах и конкурс получил международный статус.

Чемпионат PetroBowl организуется ежегодно в разных странах на международном уровне, и в нем принимают участие восемь команд из восьми регионов. Региональный чемпионат PetroBowl проводится, чтобы определить, какие команды из регионов будут участвовать в международном конкурсе PetroBowl.